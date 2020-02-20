Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan Türkiye Diyanet'ine yönelik ilk hamle... Banka hesapları kapatıldı /20 Şubat 2020 11:32

Fransa'dan Türkiye Diyanet'ine yönelik ilk hamle... Banka hesapları kapatıldı

Franda’da yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri üzerine Diyanet'in Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki banka hesapları kapatıldı.

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Dün konuyla ilgili, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ataşeliklerin hesaplarının kapatılması, Ankara ile Paris'in arasında yeni gerginliklere yol açacak endişesi oluşturdu. Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.

İHBAR, FİŞLEME VE YOLSUZLUKLARI 2018'DE ÜLKEDE GÜNDEM OLMUŞTU

2018 yılında Le Point dergisinin, Fransa'da büyük yankı uyandıran DİTİB dosyası hafızalardaki yerini koruyor. Fransa DİTİB'inin diplomatik yazışmalarına ve banka hesaplarına ulaşan dergi, Fransa’da 264 camiyi yöneten DİTİB’in iç işleyişini, vatandaşların ve memurların nasıl ihbar edildiğini, Ankara’dan atanan diplomatların yolsuzluklarını ifşa etmişti. Clement Petreault imzalı haberin başlığı ise ''Erdoğan’ın din adamlarının çevirdiği dümenler.” idi.
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