Fransa'dan Türkiye'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Fransız vatandaşlarını uyararak, ‘halka açık yerlerde herhangi bir toplantı veya gösteriden kaçınma’ önerisinde bulundu.





Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 'Fransa'da ikamet edenlerin ya da Türkiye'den geçenlerin seyahat ederken çok dikkatli olmaları' tavsiye edildi. Açıklamada, Türkiye'deki Fransız vatandaşlarına 'özellikle halka açık yerlerde herhangi bir toplantı veya gösteriden kaçınmaları' önerildi.













Uyarının Hatay’da meydana gelen patlamanın ardından yapılması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de ABD Ankara Büyükelçiliği de Türkiye’de saldırı ihtimali nedeniyle tüm vize işlemlerini askıya almış, vatandaşlarını uyaran Büyükelçilik, “AVM’lerden ve kalabalık yerlerden uzak durun” demişti.