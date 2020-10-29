Fransa'dan Türkiye'ye iltica etti

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan genelgede, hükümet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.







Euronews'in haberine göre İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özellikle, bu kuruluşun “nefreti kışkırttığı, radikal İslamcı hareketle ilişkilerini sürdürerek, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan memnunluk duyduğu” gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.





BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.





Türkiye'ye siyasi mülteci başvurusu





Bu arada İdriss Sihamedi, daha sonra yaptığı açıklamada kendisi ve temsil ettiği derneğin üyeleri adına "ölüm tehditleri aldıkları" gerekçesiyle Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'nin kendilerine siyasi mülteci statüsü vermesi için başvuru yaptığını açıkladı.





Öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki radikal derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.





Paris İdari Mahkemesi, başkenti Paris'in banliyölerinden Pantin'deki caminin 6 ay süreliğine kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin aldığı kararı dün onaylamıştı.