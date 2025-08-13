Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'dan Ukrayna çıkışı; Sadece Ukrayna müzakere edebilir /13 Ağustos 2025 19:17

Fransa'dan Ukrayna çıkışı; Sadece Ukrayna müzakere edebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak konularında yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in müzakere yürütebileceğini söyledi. Macron’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesinde geldi.

SHABER3.COM

Çarşamba günü Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından konuşan Macron, “Ukrayna’ya ait topraklarla ilgili sorular yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından müzakere edilebilir ve edilecektir” dedi.

Macron, Trump’ın Putin ile görüşmesinde Ukrayna’da ateşkes sağlanmasını hedefleyeceğini, bu hedefin “çok önemli” olduğunu ve “Fransa’nın desteğini aldığını” belirtti.

Fransız lider, Trump’ın ilerleyen dönemde Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı yapılması için çaba göstereceğini de açıkladı. Böyle bir toplantının Avrupa’da ve “tüm tarafların kabul edeceği tarafsız bir ülkede” yapılmasını umduğunu söyledi.

Macron ayrıca, masada “ciddi bir toprak takası önerisinin” bulunmadığını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'dan Ukrayna çıkışı; Sadece Ukrayna müzakere edebilir Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:43:11