Fransa'dan Ukrayna çıkışı; Sadece Ukrayna müzakere edebilir

Çarşamba günü Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından konuşan Macron, “Ukrayna’ya ait topraklarla ilgili sorular yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından müzakere edilebilir ve edilecektir” dedi.



Macron, Trump’ın Putin ile görüşmesinde Ukrayna’da ateşkes sağlanmasını hedefleyeceğini, bu hedefin “çok önemli” olduğunu ve “Fransa’nın desteğini aldığını” belirtti.



Fransız lider, Trump’ın ilerleyen dönemde Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı yapılması için çaba göstereceğini de açıkladı. Böyle bir toplantının Avrupa’da ve “tüm tarafların kabul edeceği tarafsız bir ülkede” yapılmasını umduğunu söyledi.



Macron ayrıca, masada “ciddi bir toprak takası önerisinin” bulunmadığını vurguladı.