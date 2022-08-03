Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan yeni NATO kararı /03 Ağustos 2022 13:21

Fransa'dan yeni NATO kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında yeni bir Moskova müdahalesinden çekinen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin Fransa senatosunda kabul edildiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Fransa'da, Senatonun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senatoda 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 "hayır" oyuna karşı 209 "evet" oyu aldı.

Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise "çekimser" kaldı.
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