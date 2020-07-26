Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan yeni salgın adımı /26 Temmuz 2020 22:57

Fransa'dan yeni salgın adımı

Koronavirüsten Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da virüs testinin ücretsiz hale getirildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 testi artık ücretsiz yapılacak.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada reçete ile alınan 54 Euro'luk Covid-19 hızlı tanı testinin artık reçetesiz ve bedava alınabileceğini duyurdu. Veran, test yapmanın önemli ve gerekli olduğunun altını çizerek, "Virüse karşı savaşımızı henüz kazanmadık" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, testlerin ücretsiz olmasının salgınla mücadeleye etkisinin olumlu olacağını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'dan yeni salgın adımı Sonraki Haber >>

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:54:48