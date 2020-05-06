Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'nın ardından İsveç: İlk vak'a Kasım'da görülmüş /06 Mayıs 2020 10:54

Fransa'nın ardından İsveç: İlk vak'a Kasım'da görülmüş

Fransa'da ilk Covid-19 vakasının resmi tarihten yaklaşık bir ay önce görüldüğünün ortaya çıkmasının ardından İsveç'te de benzer bir durum tespit edildi. Buna göre ülkede ilk koronavirüs vakalarının Kasım 2019'da görüldüğü düşünülüyor.

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İsveç Kamu Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadelere göre ilk potansiyel vakaların hiçbir belirti göstermeden ülkeye aylar önce giriş yapmış olma ihtimali var.

Ne var ki, İsveç hükümeti şimdilik ilk vakaları tespit etmek için bir çaba içine girmeyeceklerini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre ajanstan yapılan bu açıklamanın dayanağı; Çin'deki ilk enfeksiyon haberleri dünyaya yayılmadan birkaç gün önce 27 Aralık'ta Fransa'da bir kişinin koronavirüs taşıdığının belirlenmiş olması. Zatürre teşhisi konulan bu hastadan o dönem alınmış olan kan örneğine yeniden bakıldı ve Covid-19 pozitif olduğu saptandı.

Bu kişi o dönem iyileşti ve kendisi ile görüşüldüğünde virüsü nasıl kaptığı hakkında bir fikri olmadığını anlattı.

İsveç de bu haberler üzerine benzer şekilde aynı tarihlerde zatürre olmuş kişilerin örneklerine baktı ve birkaç kişinin ülkede o sırada koronavirüs taşıdığı anlaşıldı.

Virüs fark edilen zamandan çok önce dünyaya yayıldı

İsveçli doktor Anders Tegnell "Bu vakalar hasta oldukları sırada henüz Vuhan şehri dışında hastalığın yayılması başlamamıştı" diyor. Tagnell'e göre bu durum son derece doğal çünkü virüs muhtemelen Çin farkına bile varmadan çok önce Vuhan'dan çıkmış ve dünyaya yayılmaya başlamıştı. İki haftalık süre bunun için oldukça yeterli.

Vuhan'da askeri olimpiyatlar

Ekim 2019 tarihlerinde Askeri Yaz Olimpiyat Oyunları Vuhan'da gerçekleşmiş ve İsveçli 100 asker de iki haftalığına bu şehre gitmişti. Aralarından bazıları daha sonra hastalanmıştı. Ancak o dönem Covid-19 benzeri bir virüs tespit edilmemişti.
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