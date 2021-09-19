Fransa'nın denizaltı krizi büyüyor









Yapılan bu anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal ediyor. Fransa, anlaşmayı yok sayan Avustralya hükümetine cevap olarak Canberra Büyükelçisi’ni ülkeye geri çağrıldı. ABD’deki Washington Büyükelçisi’ni de geri çağıran Fransa hükümeti, bu kararları “Avustralya ve ABD’den yapılan açıklamaların istisnai ciddiyetine dayanarak alındığını” kaydetti.





Avustralya’yı terk eden Fransa’nın Avustralya Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Canberra yönetiminin ülkesiyle olan denizaltı sözleşmesini sürpriz bir şekilde iptal etmesini “büyük bir hata” olarak nitelendirdi.





Başkent Canberra’daki konutunu terk ederken açıklama yapan Thebault, Paris ve Canberra arasındaki silah anlaşmasının “güven, karşılıklı anlayış ve samimiyete” dayalı olması gerektiğini açıklayarak, “Bu çok büyük bir hata, ortaklığın çok, çok kötü bir şekilde ele alınması oldu” dedi.





Fransız büyükelçi, “Bir zaman makinesiyle karşılaşmak ve böyle inanılmaz, beceriksiz, yetersiz duruma düşmediğimiz bir pozisyonda olmak isterdim.” ifadelerini kullandı.





‘Değişiklikler hakkında bilgilendirilmedik’

Denizaltı sözleşmesinin iptal edildiğini basından öğrendiğini söyleyen Thebault, “Önemli değişiklikler hakkında hiçbir zaman bilgilendirilmedik. Birçok fırsat ve birçok kanal vardı. Böyle bir değişiklikten hiç bahsedilmedi.” dedi.





Projenin karşılaştığı zorlukların ölçeği ve büyük teknoloji transferleri için normal olduğunu söyleyen Thebault, “İki ortak arasında her şeyin tam şeffaflık içinde yapılması gerekiyordu” diye konuştu.