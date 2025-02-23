Fransa'nın Mulhouse şehrinde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ici Alsace ve Agence Radio France'ın bir polis kaynağından edindiği bilgiye göre, Cumartesi günü saat 15.40 sularında Mulhouse'da bir adamın bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, bir diğerinin ise hayati tehlikesi bulunuyor. Üçüncü bir kişi ise daha hafif şekilde yaralandı.



Euronews'te yer alan habere göre saldırı Place du Marché ile Rue Lavoisier arasında gerçekleşti. Olay saat 16:00'dan kısa bir süre önce, Kongo'ya destek amacıyla düzenlenen bir gösteri düzenlenirken meydana geldi. Kapalı kanal pazarının yakınında bir güvenlik çemberi oluşturuldu.



Savcılık, iki belediye zabıta memurunun yaralandığını açıkladı. Savcılığın açıklamasında görevlilerden birinin şah damarından, diğerinin ise göğsünden yaralandığı belirtildi. Savcının basın ajansına verdiği bilgiye göre diğer üç zabıta memuru daha hafif yaralandı.



Le Figaro'nun aktardığına göre savcı Nicolas Heitz, 1987 Cezayir doğumlu şüphelinin "terörist nitelikteki radikalleşmenin önlenmesi için uyarıların işlendiği dosya olan FSPRT'de kayıtlı olduğunu" duyurdu.



Gazeteye göre şüpheli, ülkeyi terk etme yükümlülüğüne (OQTF) tabi ve çeşitli dava sonuçlarını beklemekte. İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından takip edilen zanlının eylemi gerçekleştirirken dini sloganlar attığı belirtiliyor.



Kasabanın belediye başkanı Michèle Lutz, Facebook'ta yaptığı paylaşımda "kasabamızı dehşet sardı" diye yakındı ve şunları söyledi: "Terörizm şu anda en olası motivasyon gibi görünüyor. Bunun doğal olarak adli makamlar tarafından teyit edilmesi gerekiyor" dedi.



Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun bu akşam geç saatlerde olay yerini ziyaret etmesi bekleniyor.



Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı davayı ele aldı ve "terörist bir girişimle bağlantılı olarak cinayet" ve "terörist bir girişimle bağlantılı olarak kamu otoritesi konumundaki kişileri öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla suçüstü soruşturması başlattı.