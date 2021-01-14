Fransa'ya AB dışından gelenler için yeni karar

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden negatif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucu talebinde bulunma kararı aldı.





Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük ortalama Covid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini söyledi.





Castex, Fransa'nın 18 Ocak'tan itibaren, AB dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu isteyeceğini belirtti.





Covid-19 nedeniyle 15 idari bölgede uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını açıklayan Castex, ülkede okulların açık kalmaya devam edeceğini söyledi.





Castex, salgının seyrinin daha da kötüleşmesi halinde ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kararı alabileceklerini söyledi.