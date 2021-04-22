Fransa'ya yapılan insan kaçakçılığından da AKP'li belediye çıktı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi üzerinden verilen gri pasaportla yurt dışına kaçırılan 43 kişinin dönmemesiyle ortaya çıkan skandalın boyutu her geçen gün derinleşiyor. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, aynı şebekenin Fransa'ya insan kaçırdığına dair belgelere ulaştığını yazdı.





Saymaz, 22 Nisan tarihli yazısında, "Elimdeki belgeye göre Şanlıurfa'ya bağlı Hilvan Belediye Meclisi, 23 Eylül 2019'da Fransa'ya bir gezi grubu göndermeyi kararlaştırdı. Gerekçede şu ifadeler yer alıyor: 'Belediye hizmetleri kapsamında incelemeler yapmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, spor etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın kültür ve değerlerini tanıtma amacıyla…' Dernek yok, kulüp var Kararda, belediyeyi ‘Turcs de Greoble Derneği'nin davet ettiği vurgulanıyor. Yaptığım araştırmaya göre Fransa'da bu isimde bir dernek bulunmuyor. Doğrusu ‘Grenoble' olsa gerek" ifadelerini kullandı.





Saymaz, bu yöntemle Fransa'ya 45 kişinin 2019 yılı ekim ayında götürüldüğünü ancak ne kadarının ülkeye döndüğünün bilinmediğini kaydetti ve ekledi:





"AK Partili Başkanı Bayık, sorum üzerine “Müsait değilim kardeşim” diye karşılık verdi ve telefonu kapattı. Vali Abdullah Erin ise 'Şu an İçişleri Bakanlığınca soruşturuluyor' demekle yetindi. Kaçakçılığın belediye başkanının bilgisi dahilinde ve nezaretinde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali akla geliyor. Bayık susuyor. Vali konuşmuyor. İçişleri Bakanlığı, kaçakçılık suçunu muhalif belediyelere yıkarak, iktidarın ellerini yıkamaya çabalıyor."





Saymaz, kaçakçılık suçlamalarının ardındaki Ersin Kilit ile konuştu ve Kilit'in şu sözlerine yer verdi:





"Bingöllüyüm. 10 yaşından beri Almanya'dayım. 2016'ya kadar dönercilik yapardım. Şimdi işsizim. Hannover'de yaşıyorum. Sadece davetiye gönderdim. Belediyeciler yazdıkları bir örneği bana attı. “Böyle yaz ve gönder” diye. “Yapamam” dedim. Çünkü Türkçe klavyem yoktu. Kendileri yaptılar ve gönderdiler. Ben imza attım. Onlara geri gönderdim.





Bütün şeyleri bana yıkmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerindeki belediyelerde yapılmış bir şeydir. Bir vatandaş kalkıp da davetiye gönderiyor diye hepsini ona mal etmeyi doğru bulmuyorum.





Yaptığımı inkar etmiyorum. Yeşilyurt benden davetiye istedi. Bu resmi olamayan bir davetiyedir. Almanya'da resmiyette geçmiyor. Gri pasaport dediğimiz şeyi vali, belediye başkanı ve belediye meclisi imzalıyor. Bunları ben yapmamışım ki!"