Fransa Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini resmen yasakladı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "Bozkurtların aşırı agresif bir grup" olduğunu belirterek, hükümetin gerekli tasarıyı çarşamba günü parlamentoya getireceğini belirtmişti.







Karar, Doğu Akdeniz'le başlayan, Dağlık Karabağ çatışmalarıyla büyüyen ve son olarak da Peygamber Efendimiz'e hakaret eden karikatürleri gösteren bir öğretmenin katledilmesiyle başlayan süreçte karşılıklı açıklamalarla iyice bozulan ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.





Kararın asıl gerekçesinde ise Fransa'da Ermenilerle Türkler arasında çatışmalar yaşanması ile Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde 1915 olaylarında öldürülmüş Osmanlı Ermenilerinin anısına kurulmuş bulunan merkeze ve anıta saldırıda bulunulması gösteriliyor.





Ülkü Ocakları'nın Türkiye'deki siyasi uzantısı olan MHP'den şu ana dek konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.