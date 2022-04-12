Samanyolu Haber /Gündem / Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığın resmini paylaştı! /12 Nisan 2022 13:31

Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığın resmini paylaştı!

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, ırkçılığını sosyal medya hesabında kendisi paylaştı. Fotoğraftaki o detay ise büyük tepki topladı.

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Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, İslam ve Müslümanlar aleyhindeki skandal sözleri ile biliniyor. Le Pen bu kez ırkçılığı ile gündeme geldi. Katıldığı her programda İslam'a savaş açtığını söyleyen, ırkçılığı ve bölünmeyi destekleyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da bunu tescilledi.



Siyahi kadının fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yan yana duran Le Pen, kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etti. Parmaklarını geri çekip sadece elbisesine dokunan Le Pen, bu hareketiyle büyük tepki topladı.
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