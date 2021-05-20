Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Anaya Mahkemesi o maddeyi iptal etti /20 Mayıs 2021 22:47

Fransız Anaya Mahkemesi o maddeyi iptal etti

Fransa'da yeni güvenlik yasası kapsamında polisin görüntülenmesini yasaklayan ve bu nedenle tartışmalara neden olan maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.

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Fransa'da Anayasa Mahkemesi, ülkede büyük tartışmalara neden olan yeni güvenlik yasasının basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptaline hükmetti.

Euronews'in haberine göre; yasanın 15 Nisan'da meclisten geçmesinin ardından 52. Madde adını alan 24. Maddesi, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde büyük protesto gösterilerinin düzenlenmesine neden olmuştu.

Muhalefet söz konusu maddeyi basın ve insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Yüksek Mahkeme yasanın 22 maddesinden yedisinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Bu maddeler arasında en tartışmalısı olan 52. Madde, operasyondaki güvenlik güçlerine fiziki veya psikolojik zarar verme amacı veya niyeti taşıyan video veya fotoğrafları yayınlayanların 5 yıla kadar hapis cezası ve 75 bin euroya kadar para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Söz konusu yasa tasarısına göre görselin kimliği açıkça belirlenebilir polise kasıtlı olarak zarar verme niyetinde olması gerekiyor.

Yüksek mahkeme, yasa yapıcıların söz konusu maddenin itiraz edilen suçu oluşturan nedenleri "yeterince" tanımlamamasından dolayı "suçların ve cezaların yasallığı ilkesini ihlal ettiğini" belirtti. Kanun koyucuların operasyon kavramını "tanımlaması gerektiğine" hükmeden yüksek mahkeme, maddenin sadece operasyon sırasında veya operasyon bittikten sonra yapılan bir provokasyonla mı ilgili olduğunu belirtmiş olması gerektiğinin altını çizdi.

Karar hakkında Twitter'dan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yüksek mahkemeden geri dönen maddelerin yeniden hazırlanarak iyileştirileceğini belirtti.
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