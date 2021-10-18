Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransız bankadan çarpıcı dolar ve faiz tahmini /18 Ekim 2021 21:31

Fransız bankadan çarpıcı dolar ve faiz tahmini

Fransız yatırım bankası Societe Generale, TCMB'nin bu hafta faizi "irrasyonel" biçimde 100 baz puan indirebileceği ve dolar/TL'nin yıl sonunda 9.8 olabileceği tahminini paylaştı.

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Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu perşembe yapacağı para politikası kurulu toplantısında, bir öncekinde olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini, dolar/TL kurunun da yıl sonunda 9.8 olacağını tahmin etti.

SocGen analistleri yatırımcılarla paylaştığı araştırma notunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir önceki hafta TCMB’nin para kurulunun üç üyesini görevden almasıyla, “yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki alışılmışın dışındaki görüşüne karşı çıkacak herkesten bilfiil kurtulmuş olduğunu” belirtti.

‘İRRASYONELLİĞİNE RAĞMEN…’

Analistler, daha fazla faiz indiriminin “irrasyonelliğine” rağmen, “Merkez bankasının muhtemel hareket tarzını (açıklamak için) geleneksel ekonomik argümanları kullanmanın artık bir anlamının kalmadığını” ifade ettiler.Haftanın ilk gününde dolar/TL’de 9,30, euro/TL’de 10,80 seviyesi aşıldı.
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