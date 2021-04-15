Fransız bankadan yıl sonu için dolar tahmini

Fransız yatırım bankası Societe Generale, 2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü.Banka, Türkiye'de gelecek üç aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti.







Banka, bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını ifade etti.Fransız Banka, 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e indirdi.





Societe Generale, Merkez Bankası güven sorununa çözüm bulunmadıkça Türkiye'den 5.9 milyar dolar daha kısa vadeli portföy çıkışı görülebileceği uyarısında bulundu.