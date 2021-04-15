Samanyolu Haber /Dünya / Fransız bankadan yıl sonu için dolar tahmini /15 Nisan 2021 19:46

Fransız bankadan yıl sonu için dolar tahmini

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından sert yükselen doların etkisi sürüyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faizi sabit tutmasıyla dolar 8.10 seviyesinde çıktı. Dolarda yaşanan dalgalanmanın akıbetinin ne olacağı merak edilirken, yabancı bankalardan döviz tahminleri geliyor.

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Fransız yatırım bankası Societe Generale,  2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü.Banka, Türkiye'de gelecek üç aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti.

Banka, bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını ifade etti.Fransız Banka, 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e indirdi.

Societe Generale, Merkez Bankası güven sorununa çözüm bulunmadıkça Türkiye'den 5.9 milyar dolar daha kısa vadeli portföy çıkışı görülebileceği uyarısında bulundu.
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