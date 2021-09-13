Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransız bankasından dolar tahmini /13 Eylül 2021 21:58

Fransız bankasından dolar tahmini

Fransız yatırım bankası Societe Generale, erken faiz indirimi riskinin arttığını belirterek dolar/TL'nin yıl sonunda 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

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Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85’e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB’nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19’da tutacağını belirtti.

“Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor” diye belirten Kalen, “Piyasalar gelecek haftalarda TCMB’nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir” dedi.

Son dört işlem gününde dolar karşısında yüzde 2.5 değer yitiren TL, bu sabah TSİ 09.54 itibarıyla 8.47 seviyesinde işlem gördü. TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 23 Eylül’de yapılacak.
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