Fransız beton şirketi LaFarge'a çok ağır suçlama

İlk defa bir Fransız şirketi insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak yargılanabilir





Paris merkezli, inşaat malzemeleri üreten Lafarge'ın 2013 ile 2014 yılları arasında bir yan kuruluşu aracılığıyla, IŞİD de dahil olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine milyonlarca euroluk finansman sağladığı iddia ediliyor.Şirketin, savaş sırasında Suriye'nin Cellabiye bölgesindeki kendisine ait bir çimento fabrikasının faaliyetini sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor.Lafarge'ın 2010 yılında Cellabiye'deki tesisin kuruluşuna 680 milyon euroluk yatırım yaptığı biliniyor.Temyiz Mahkemesi böylelikle Paris Başsavcılığının, şirketin "IŞİD'in eylemlerinden kesin bir şekilde haberdar olarak, bağlı kuruluşları aracılığıyla milyonlarca euro değerinde finansman sağladığı" suçlamasına ilişkin soruşturma isteğine olumlu yanıt verdi.Öte yandan Mahkeme, Başsavcılığın kararına karşı çıkarak "başkalarının hayatını tehlikeye atmak" suçlamasına ilişkin iddianamenin muhafazasına karar verdi. Bu iddianamede bölge iç savaşın ortasındayken Suriyeli çalışanların Cellabiye fabrikasındaki faaliyetlerine devam etmeye zorlanması ele alındı.Paris Temyiz Mahkemesi 2019 yılında Lafarge’a yöneltilen ‘insanlığa karşı suçlara iştirak’ soruşturmasını düşürmüştü.Daha sonra 2021 yılında ülkenin en yüksek mahkemesi Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi'nin kararını bozmuş, ayrıca "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçuna yönelik soruşturmanın devamına hükmetmişti.Çarşamba günü Paris Temyiz Mahkemesince alınan yeni karar, Yargıtay'ın kararını destekler nitelikte oldu. Soruşturmada usule ilişkin bir başka adım olduğu belirtilen karar nihai nitelik taşımıyor.Lafarge'in suçlamalarla karşı karşıya kalması halinde, şu ana kadar hiçbir Fransız şirketi insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak yargılanmadığı için bu dava tarihi bir emsal teşkil edecek.