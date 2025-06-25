Samanyolu Haber /Spor / Fransız devi Lyon'a büyük şok! Borçları nedeniyle küme düşürüldü /25 Haziran 2025 00:18

Fransız devi Lyon'a büyük şok! Borçları nedeniyle küme düşürüldü

Avrupa’nın dev kulüplerinden olan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürüldü.

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Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi.

Yaklaşık 500 milyon euroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

Lyon'un bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

7 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tarihinde 7 Lig şampiyonluğu bulunan Lyon, 5 kez de Fransa Kupası'nı kazandı.
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