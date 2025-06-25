Fransız devi Lyon'a büyük şok! Borçları nedeniyle küme düşürüldü

Yaklaşık 500 milyon euroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.
Lyon'un bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.
7 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tarihinde 7 Lig şampiyonluğu bulunan Lyon, 5 kez de Fransa Kupası'nı kazandı.