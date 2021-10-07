Fransız devi Osmangazi Köprüsü'nden çekiliyor!

İtalyan Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden çekilmesinin ardından bu kez Fransız Egis’den de benzer bir karar geldi.





Türkiye’de önemli projelerde yer alan Egis, Gebze- İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ni işletimini ve bakımını yapan Fransız Egis, hisselerini ortağı IC İÇTAŞ’a devrediyor.





Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre anlaşma sağlanırsa Egis’in sahip olduğu yüzde 51’lik hisseyi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde olduğu gibi projedeki ortağı İbrahim Çeçen’in yönettiği IC Altyapı İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi satın alacak.





İnşaat mühendisliği ve mobilite hizmetleri sektörlerinde önemli oyuncu olan Fransız Egis, 1.1 milyar euroluk ciroya sahip olmasıyla biliniyor. 16 bin çalışanı olan şirketin ana hissedarı ise Caisse des Dépôts. 1816 yılında kurulan ve Fransız parlamentosunun kontrolünde olan şirket, ülkenin yatırım fonu olarak biliniyor. Devlete ait bu firmanın aktif büyüklüğü ise 168 milyar Euro.





Türkiye’de önemli projelerde yer alan Egis, Yap, İşlet ve Devret (YİD) modeli kapsamında satın alınan bir ücretli otoyol olan Gebze-İzmir Projesi’ni 2038 yılına kadar üstlenen Otoyol A.Ş’de yer alıyor. Egis’in internet sitesinde şirketin yüzde 50 hissedar olduğu işletme ve bakım şirketi GİB, 407 kilometre otoyol, 3 tünel ve Osmangazi Köprüsü'nü 868 çalışanıyla işletiyor. Otoyol A.Ş’nin geri kalan hisseleri ise Nurol, Özaltın, Makyol, Yüksel, Göçay ve İtalyan Astaldi. Egis ayrıca, Avrasya Tüneli’nin ulaşım altyapılarının işletimi ve bakımını yürütüyor.