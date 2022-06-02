Fransız diplomatlar Macron'a karşı grevde

Fransız diplomatlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kariyer diplomatlığını kaldırarak diplomatları devlet memurlarından oluşan geniş bir havuza aktarma planını protesto için bugün bir günlük grev gerçekleştiriyor.





Uzak Doğu'dan Washington'a dünyanın dört bir yanında görevli çok sayıda büyükelçi ve diplomat greve katıldıklarını Twitter'da #diplo2metier etiketiyle paylaştı. Diplomatlar, Macron'un reform planını, diplomasi mesleğini tehlikeye atacağı ve Fransa'nın dünyadaki konumuna olumsuz yansımaları olacağı gerekçesiyle eleştiriyor.





Macron'un Nisan ayında yayımladığı kararnameye dayanan reform yaklaşık 800 diplomatı etkileyecek. Reformla, diplomatlar, diğer devlet memurlarının da dahil olduğu geniş bir havuzun içine dahil edilecek, dışarıdan bakanlığa geçişler mümkün kılınacak, diplomatik görevler için bakanlık personeli dışarıdan isimlerle rekabet etmek durumunda kalacak.





"İçine kapanık elit kurum" eleştirisi

Hükümet reformla, 16'ncı yüzyılda oluşturulan Fransız diplomasisinin modernize edilmesini, çeşitliliğin artırılmasını ve etrafındaki duvarların kaldırılmasını hedefliyor. Hükümet içinde bazı kesimler kariyer diplomasisini kendi içine kapanık bir elit kurum olarak görüyor.





Diplomatlar ise yaptıkları işin, dünyanın değişik bölgelerinde yıllar boyunca edinilen deneyim ve uzmanlığı gerektirdiğini, bu alanda amatörlere yer olmadığını savunuyor.





Planı eleştirenler, Dışişleri Bakanlığında son yıllarda yapılan kısıntılara işaret ederek bunun sadece bir başlangıç olacağı endişesini dile getiriyor.





Çok sayıda büyükelçi, başkonsolos, konsolos ve çeşitli görevlerdeki diplomatlar Twitter üzerinden greve destek verdi. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de protestoya destek vererek diplomasinin deneyim, bilgi ve birikimden ayrı düşünülemeyecek bir alan olduğuna vurgu yaptı.







