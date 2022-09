Fransız Dışişleri Bakanı'ndan Yunanistan'a destek Türkiye'ye suçlama

'BAZI KONULARDA TÜRKİYE'NİN TUTUMU HAKKINDA ŞÜPHELER VAR'





'YUNANİSTAN'A KARŞI DESTEKLEYİCİ TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK'





Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Atina ziyareti öncesi Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.Catherine Colonna, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerilime de değindi.Colonna, Yunanistan'ın egemenliğine yönelik saldırılar söz konusu olduğunda Paris'in, Atina'nın "destekleyicisi" olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bunun "değişmeyecek" bir durum olduğunu dile getirdi.Colonna, Belarus ve Türkiye'nin, göç akımlarını Avrupa Birliği'ni "istikrarsızlaştırma" aracı olarak kullanmakla suçlayarak, "insan sefaletini siyasi bir silah olarak kullananlara karşı" dik durduklarını savundu.Catherine Colonna, Fransa-Yunanistan ilişkilerine işaret ederek, "Karşılaştığımız birçok zorluk göz önüne alındığında, Paris ve Atina'nın sıklıkla aynı görüşleri paylaştığını ve her zaman Avrupa Birliği içinde daha fazla dayanışma ve birlik için çabaladığını görmek çok sevindirici" dedi.Colonna, Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekerek, "Bu krizde yararlı bir rol oynayabilecek tüm ülkelerle diyaloğu güçlendirmek elzemdir ve Türkiye de şüphesiz onlardan biri" ifadelerini kullandı.Colonna ayrıca, diyalog kanallarının açık tutulması çağrısında bulunarak, "Bazı konularda Türkiye'nin tavrı hakkında şüpheler var ve bir müttefik ve komşu ülke ile her şeyi tartışmamıza izin veren açık bir diyalog sürdürmek normal ve faydalıdır" diye konuştu.Catherine Colonna, ülkesinin, Yunanistan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Fransa'nın, Yunanistan'ın egemenliğine yönelik saldırılar söz konusu olduğunda Yunanistan'a karşı her zaman çok net ve destekleyici olduğunu ve bu durumun değişmeyeceğini tekrarlamak isterim" dedi.