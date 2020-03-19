Samanyolu Haber /Dünya / Fransız doktorlar açıkladı: Sıtma ilacı Koronavirüse karşı etkili /19 Mart 2020 23:11

Fransız doktorlar açıkladı: Sıtma ilacı Koronavirüse karşı etkili

Çin'den ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs Avrupa'da da etkili olmaya devam ediyor. Virüsle mücadele eden ülkelerden Fransa'da ise doktorlar sıtma ilacının virüs tedavisinde etkili olduğunu ve ilacın kullanıldığı hastaların yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu ifade etti.

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Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesi'nde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

Euronews'in haberine göre; testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Kovid-19 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.

Hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri de onay verdiği belirtildi.

Öte yandan; son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.
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