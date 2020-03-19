Fransız doktorlar açıkladı: Sıtma ilacı Koronavirüse karşı etkili

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesi'nde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.





Euronews'in haberine göre; testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Kovid-19 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.





Hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri de onay verdiği belirtildi.





Öte yandan; son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.