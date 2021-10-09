Fransız gazeteci anlattı: MİT’in adam kaçırma planları ve suikast girişimleri

Fransız gazeteci ??Guillaume Perrier, Le Point Dergisi’nde yayınlanan MİT’in Avrupa faaliyetleri ilgili haberini gözden kaçmış olabileceği gerekçesiyle bir dizi tweet halinde yayınladı. Perrier, tweet dizisinde MİT’in yurt dışındaki kirli faaliyetlerini anlattı

















Tweet dizisinin Türkçesi şöyle:





2 hafta önce yayınlanan bir araştırmaya küçük bir dönüş yapmak istedim.





@LePoint





Türk istihbarat servislerinin (MİT) Avrupa ve dünyadaki faaliyetleri hakkında. Bu soruşturma, önemli konularda bazı yayınlanmamış bilgilere rağmen biraz gözden kaçtı.





Bu makale, yayınlanmamış tanıklıklarla MİT'in Gülencilere karşı dünya çapında başlattığı avı detaylaylarıyla anlatıyor. Benimsenen bir terim olan "ambalaj" operasyonları, Kırgızistan'dan Kenya'ya, Malezya, Fas veya İsviçre'den geçerek çoğaldı.





Türk "paketçilerinin rakipleri için av"





Binlerce gizli MİT ajanı, Erdoğan rejiminin muhaliflerini kaçırmak ve ardından Türkiye'ye göndermek için dünya çapında bir insan avı yürütüyor.





MİT, #F... denilen örgütün yurt dışında 4600 üyesini tespit etti. Türkiye onları geri göndermek için teşvikler ve baskılar kullanmakta ve tıkanıklık durumunda harekete geçmekten çekinmemektedir. 2016'dan bu yana 33 ülkeden 115 kişi zorla geri gönderildi.





Bir Fransız uyruklu vatandaşın MİT komandosu tarafından neredeyse kaçırıldığı Gabon vakasına dönüyorum. Büyükelçilik tarafından Paris'e giden Air France uçağına konulan kişi aşırılıklara maruz kaldı.





Başka bir örnek, Türk kökenli İsviçreli bir işadamı, Gülencilerin hamisi. İsviçre polisi, GHB'yi boğazına bastırıp onu kaçırmak için bir plan keşfetti. Hazırlıklara katılan elçilikten iki Türk diplomat, Zürih'te bir mezarlıkta buluşuyor.





@laure_marchand





Ocak 2013'te Paris'te 3 #PKK aktivistinin öldürülmesi davasına dönüp bakıyor. Bu olay hala aydınlatılamadı. Belçika'da açılan bir dava sayesinde ilk kez yayınlanmamış öğeler ortaya çıktı.





2017 yılında Avrupa'nın iki üst düzey Kürt lideri Aydar ve Kartal'a yönelik bir suikast planı ortaya çıktı. Brüksel'deki davada MİT'le bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Türk, suç örgütü ve terör örgütü üyeliği ile suçlanıyor.





Davacıların avukatı, "Kirli işlerin yürütücüsü Belçika'a olsa da, soruşturma çok hızlı bir şekilde komplo girişiminin Fransa'dan geldiğini gösterdi" dedi. Ve 2013 vakasıyla bir bağlantı açıkça ortaya çıkıyor.





??Dört sanık arasında, Boulogne-Billancourt'taki Türk konsolosluğunda eski bir güvenlik görevlisi olan ve kız kardeşine göre bir "Kürt avcısı" olan Albay adlı Türk terörle mücadele polis kartı sahibi Yakup Koç da bulunuyor.





Bir diğeri Zekeriya Çelikbilek, Reims'te yaşayan ve Paris bölgesinde bir eylem grubu örgütlenen işsiz bir Fransız-Türk elektrikçi. Fotoğraflarda adam, MIT eski 2 numaralı Türk büyükelçisi Hakkı Musa ile Ankara'daki sarayda da poz veriyor.





Çelikbilek'in Belçika adalet sistemi önündeki duruşmalarında Paris 2013 olayında rol oynamakla övündüğü iddia ediliyor. Brüksel'de Kartal ve Aydar'a karşı yürütülen projenin koordinatörlüğüne Büyükelçi Hakkı Musa'nın olduğunu ifade ediyor.





Soruşturma Erdoğan'ın 2018 başlarında @EmmanuelMacron’a ziyaretine uzanıyor.





Ocak 2018 başlarında. Suikasttan tam 5 yıl sonra, Afrin işgalinden birkaç gün önce, Türk Cumhurbaşkanı Paris'e geliyor. MİT Başkanı Hakan Fidan gezide. "SADAT"ın kurucusu Adnan Tanrıverdi de öyle.





Ziyaretin çerçevesinde grup seferber ediliyor. Çelikbilek, Tanrıverdi'yi Arc de Triomphe'yi görmeye götürüyor ve diğer adı "Küçük Kuş" eşliğinde poz veriyor.





Bu soruşturmada Fransız servislerinin işbirliği eksikliğinin bir açıklaması var mı? Fransa'da 2019 yılında yeni bir soruşturma açıldı. Katil Ömer Güney'in cezaevinde ölümü dosyayı kapatmıştı. Ama Belçika davası onu canlandırıyor.





Terörle mücadele yargıcının gizliliği kaldırma taleplerine rağmen, DGSE sadece birkaç önemsiz unsuru iletti ve DGSİ bu notları "anlaşılamaz bir” biçimde verdi. Bunlardan biri de Sakine Cansız'ın suikasttan 2 gün önce yazılmış ve tamamı sansürlenmiş bir notuydu.





Gizliliğin kaldırılması talepleri cevapsız kaldı, hatırlatmalar sonuçsuz kaldı, Fransız adalet sistemi bir duvarla karşı karşıya. Fransız avukat, "Yetkililerin gerçekten saklayacak bir şeyleri olduğunun kanıtını görüyorum" diye ateş püskürüyor. Soruşturmanın tamamını buradan okuyun.





Son olarak, bu dosyanın son kısmı: Eylül 2020'de Kürt kökenli eski bir Avusturya milletvekili Berivan Aslan'a yönelik suikast planını kınayan pişman bir MİT ajanı olan Feyyaz Öztürk ile özel bir röportaj.