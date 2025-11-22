Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Genelkurmay Başkanından tepki çeken açıklama: Çocuklarımızı kaybetmeye hazır olmalıyız! /22 Kasım 2025 14:12

Fransız Genelkurmay Başkanından tepki çeken açıklama: Çocuklarımızı kaybetmeye hazır olmalıyız!

Fransa’nın yeni Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, belediye başkanları kongresinde yaptığı konuşmada ülkesinin en büyük zaafının “savaşma iradesinin eksikliği” olduğunu söyleyerek büyük tartışma yarattı. Mandon, “Moskova rejimini caydıracak teknik bilgiye, ekonomik ve demografik güce sahibiz. Eksik olan ruh… Eğer ülkemiz çocuklarını kaybetmeye ya da askeri üretim için ekonomik fedakarlık yapmaya hazır değilse gerçekten risk altındayız. Siz belediye başkanları kasaba ve köylerinizde bunu konuşmalısınız” dedi.

Mandon, Eylül ayında göreve başladığından beri Rusya ile olası bir çatışmaya karşı psikolojik, ekonomik ve askeri hazırlık vurgusu yapıyor. Ekim’de Meclis Savunma Komisyonu’na “Ordunun birinci hedefi 3-4 yıl içinde bir çatışmaya hazır olmak” demiş, bu ay ise bir savunma dergisine “Rusya barışı bilmiyor, yıllardır Ukrayna’da savaşıyor ve devam ettirmeye hazır” ifadesini kullanmıştı.

Konuşma siyasi yelpazede sert tepkilere yol açtı. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (France insoumise) lideri Jean-Luc Mélenchon, “Bu generalin işi belediye başkanlarını ya da kimseyi savaşa hazırlamak değil. Kesinlikle katılmıyorum” dedi. Komünist Parti lideri Fabien Roussel ise “Hayır! Kasaba ve köylerimizde 51 bin savaş anıtı yetmedi mi? Ulusal savunmaya evet, tahammül edilemez savaş çığırtkanlığına hayır” diye tepki gösterdi.

Sol içinde Mandon’un açıklamasını savunarak yalnız kalan Ukrayna yanlısı Avrupa Parlamentosu vekili Raphaël Glucksmann ise,”Devlet aygıtı içinde devekuşu gibi başını kuma gömmek yerine general haklı olarak ulusu uyarıyor.” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nden (Rassemblement national) Sébastien Chenu generalin “meşruiyeti olmadığını” söylerken, partinin bir diğer yöneticisi Louis Aliot “Gerekirse vatan için ölmeye hazır olmak gerekir, savaş haklıysa ya da ulusun bekası söz konusuysa” diyerek farklı bir çizgi çekti.

Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile hükümet sözcüsü Maud Bregeon, generalin yanında saf tuttu. Vautrin, “Politikamız savaşı önlemek için her şeyi yapmak ama aynı anda hazırlıklı olmak ve kolektif moral gücünü pekiştirmek” dedi.
