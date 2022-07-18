Samanyolu Haber /Dünya / Fransız halkının azınlıklara yönelik toleransı kısmen arttı /18 Temmuz 2022 22:43

Fransız halkının azınlıklara yönelik toleransı kısmen arttı

Fransa'da İslam Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu'nun (CNCDH) yayınladığı raporda, ülkede azınlıklara yönelik toleransın son yıllarda kısmen arttığını ifade etti.

Fransız halkının azınlıklara yönelik toleransı kısmen arttı

Fransa'da İslam Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu'nun (CNCDH) yayınladığı raporda, ülkede azınlıklara yönelik toleransın son yıllarda kısmen arttığını ifade etti. 

2008 yılında bu yana Fransa'da araştırmalar yapan CNCDH'in Başkanı Jean - Marie Burgubur, raporun yayınlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkede azınlıklara yönelik toleransın son yıllarda kısmen arttığı, ancak Romanlara yönelik önyargının devam ettiği saptamasında bulundu.

Buna göre Fransızların yüzde 45'i, "Romanların hırsızlık ve kaçakçılık yaparak yaşamlarını sürdürdüğü" inancında. Rapor, Fransızların yüzde 38'inin İslam'ı Fransa'nın kimliği için 'tehdit' olarak gördüğünü ortaya koydu. 

Fransızlar Musevileri ise paraya düşkün olarak tanımladıklarını kaydedilen rapora göre, Fransızların yüzde 37'si Musevilerin parayla özel bir ilişkisi bulunduğu görüşünde. 

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