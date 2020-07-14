Fransız hükümetten sağlık çalışanlarına tarihi zam

Fransa’da hükümet ile sendikalar arasında 7 haftadır süren görüşmeler dün sonuçlandı ve sağlık çalışanlarına toplamda 8 milyar euroyu bulan maaş zammı yapılması kararı alındı. Anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarının aylık maaşlarında ortalama 183 euro (1431 TL) artış olacak.







Tüm dünyada olduğu gibi Fransa’da da corona virüsü salgınıyla mücadeledeki rolleri nedeniyle sağlık çalışanları büyük takdir toplamıştı. Çalışanlar, sadece takdir değil ücretlerinde ve hastane bütçelerinde iyileştirme talep ediyordu.





Sendikalarının büyük kısmının imza attığı anlaşma için Fransa’nın yeni Başbakanı Jean Castex, “Sağlık sistemimiz için tarihi bir an” ifadelerini kullandı. Castex “Bu her şeyden önce salgınla ön saflarda mücadele etmiş olan çalışanların çabalarının hakkını vermektir” dedi.





SALGINDA 30 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ





8 milyar euroluk zam paketinin büyük kısmı hemşire, bakıcı ve tıbbi görevlerde bulunmayan çalışanları kapsıyor. 450 milyon euroluk kısmı ise özellikle kamuda çalışan doktorlara dağıtılacak.





Avrupa’da salgından en kötü etkilenen ülkelerden olan Fransa’da 200 binden fazla kişide corona virüsü tespit edildi, 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





BBC, salgın nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, işçi sendikalarıyla sert kavgalarla geçen görevindeki ilk yılların ardından 2022 seçimleri öncesi sosyal adalete odaklanacağının işareti olarak yorumladı.





BAYRAM ÖNCESİ DUYURULDU





Zam kararı, 14 Temmuz Bastille Günü’nün hemen öncesinde ilan edilmiş oldu. Fransız Devrimi’ni başlatan 1789’daki Bastille Baskı’nın yıl dönümü her yıl Fransa’da ulusal bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl salgın nedeniyle kutlamalarının sınırlı olarak yapılacağı açıklandı.





Dönemin Paris’inde bir Orta Çağ kalesi ve hapishane olan Bastille, monarşinin önemli sembollerinden biriydi.