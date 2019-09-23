Fransız ilaç devi ‘Zayıflama ilacı 2 bine yakın kişiyi öldürdü’ iddiasıyla mahkemede

The Guardian’da yer alan habere göre, Servier, Mediator adlı ilacın ölüme de yol açabilen yan etkilerini gizleyerek 2 bine yakın kişinin ölümü ve birçok kişinin de ömür boyu sakat kalmasına neden olmakla yargılanacak.





Amfetamin temelli ve normalde diyabet hastalarına yazılan fakat sıklıkla sağlıklı kadınların zayıflama amaçlı olarak kullanması için de reçete edilen ilacın, 1976’dan yasaklandığı 2009 yılına kadar 5 milyon kadar insana reçete edildiği belirtiliyor.





ABD ve Britanya’da hiç izin verilmeyen ilaç İspanya ve İtalya’da piyasada çekildikten yıllar sonra Fransa da da piyasadan çekilmişti ve Fransa ilacın en fazla kullanıldığı ülkeydi.





Servier’in 90 yaşındaki başkanı ve kurucusu Louis Servier, ilaç yasaklanmadan bir yıl önce Fransa’da verilen en yüksek nişana ‘Legion d’Honneur’e layık görülmüş, bir zamanlar avukatlığını yapmış olan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den nişanını almıştı.



