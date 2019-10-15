Samanyolu Haber /Spor / Fransız kanalı asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı /15 Ekim 2019 22:10

Fransız kanalı asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

EURO 2020 eleme grubunda Fransa ile karşılaşan Milliler, 1-0 geriye düştüğü maçta eşitliği yakaladığı gol sonrasında Türk taraftarların olduğu tribünlerin önüne giderek asker selamı vermişti. Fransız kanalı bu görüntüyü neden ekrana yansıtmadığını açıkladı.

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Türkiye'nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincinin neden yayınlanmadığına açıklık getirdi.

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak, turnuvaya katılma yolunda büyük avantaj yakaladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Kaan Ayhan ile gelen beraberlik golüne asker selamı vererek sevindi. Maçın Fransız yayıncı kuruluşu M6’nın, asker selamlı gol sevincini yayınlamaması tartışmalara neden oldu.

SKOR'un haberine göre sessizliğini bozan M6 kanalı, asker selamı ile kutlanan gol sevincinin neden ekranlara yansımadığı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “UEFA, maçlar sırasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin vermiyor” denildi. Fransız gazetesi L’Équipe’ten Sacha Nokovitch’e konuşan M6 yetkilisi, gol sevincini UEFA izin verse de yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Duruma açıklık getiren yetkili “Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, ilk asker selamını biz golün tekrarını verirken yaptı. İkinci asker selamı ise maç sonrası yapılan flaş röportajlar sırasında gerçekleşti. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca karşılaşmanın Fransa’da 7.4 milyon, Türkiye’de ise 9.9 milyon kişi tarafından izlendiği bilgisine de haberde yer verildi.
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