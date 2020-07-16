Fransız Le Point dergisinden Erdoğanlı kapak: Savaş kapımızda

Fransız Le Point dergisi yeni sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler önünde yaptığı konuşmadan bir görüntü kullanarak üzerine; "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş" başlığını attı.





Fransız Le Point dergisi yeni sayısında Türkiye'yi kapağına taşıdı.





Dergi kapağında Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler önünde yaptığı konuşmadan bir görüntü kullandı. Üzerine ise 'Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş' şeklinde bir başlık attı.





Hürriyet'in haberine göre, Le Point'in kapakta Türk savunma sanayisi MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın, hizmete giriş töreninden bir görüntü kullanması ise dikkat çekti.



