Samanyolu Haber /Spor / Fransız mahkemesinden futbol için yeni karar /10 Haziran 2020 00:10

Fransız mahkemesinden futbol için yeni karar

Fransa'da Koronavirüs salgono nedeniyle birinci futbol ligi Ligue 1 tamamlanmadan sonlandırılmış ve PSG de şampiyon ilan edilmişti. Bu karar sonrasında bir alt lige düşecek olan Amiens ve Toulouse kulüpleri ise mahkemeye başvurarak bu duruma itiraz etmişti. Mahkeme iki kulübün itirazını haklı buldu.

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Ligue 1’de 2019-20 sezonu devam etmeyecek fakat Amiens ve Toulouse da küme düşmeyecek. Mahkeme bu kulüplerin itirazlarını haklı buldu. PSG şampiyon olurken Lyon’un itirazı reddedildi.

BOLD – Fransa Ulusal Mahkemesi, Amiens ve Toulouse’un sezon tesciliyle birlikte küme düşürülmelerine yaptıkları itirazı kabul etti. Salgın nedeniyle Ligue 1’de sezon mevcut haliyle tescil edilirken PSG şampiyon ilan edilmiş, Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.  Bu karara itiraz eden ve konuyu mahkemeye taşıyan Amiens ve Toulouse amacına ulaştı. Mahkeme iki kulübü haklı bularak bu sezon Ligue 1’den herhangi bir takımın küme düşmemesine hükmetti.

LYON’UN ‘LİG DEVAM ETSİN’ TALEBİ KABUL GÖRMEDİ
Bu kararla birlikte LFP’nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Ligue 2’yi ilk iki sırada bitiren Lorient ve Lens’in katılımlarına izin verilmesi halinde Ligue 1, 2020-21 sezonunda 22 takımla oynanacak. Öte yandan, mahkeme, Lyon’un sezonun devam etmesi yönündeki talebini ise reddetti.

Fransa’da ligin yeniden başlatılması yönünde hukuksal çare de tükendikten sonra küme düşme ve lig yükselme ile ilgili kararın nasıl verileceği merak konusu oldu.
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