Fransız merkez sağı Macron'a karşı adayını belirledi

Fransa'nın en köklü sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR), 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağı temsil etmesi için İle de France Bölge Başkanı Valerie Pecresse'i seçti. Nisan ayında ilk turu yapılacak seçimlerde, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ve sosyalistlerin adayı Anne Hidalgo'dan sonra, Valerie Pecresse, Macron'un karşısındaki 3'üncü kadın aday olacak.Fransız sağı Les Republicains (LR), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için iki turlu olarak yapılan ön seçimlerini tamamladı. Bu hafta başında yapılan ilk tur seçimlerde Pecresse'in yanısıra Haut de France Bölge Başkanı Xavier Bertrand, eski Dışişleri Bakanı, eski AB komiseri "Bay Brexit" olarak tanınan diplomat Michel Barnier, aşırı sağa yakın görüşleriyle tanınan Alpes-Maritimes milletvekili Eric Ciotti ve Covid-19 döneminde ön plana çıkan politikacı Doktor Philippe Juvin aday oldu. Anketlerin favorisi Xavier Bertrand, ilk turda elenince, uzun süre kendi politik ailesi tarafından dahi kazanma ihtimali zayıf görülen iki aday Valerie Pecresse ve Erici Ciotti ikinci tura kaldı.Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçimleri kaybetmesinin ardından dağılan Cumhuriyetçiler'in 5 adayı da, farklı önerileri olan birbirinden iddialı projeler etrafında, dayanışmacı ve kavga görüntüsü vermeden yarışınca, Cumhuriyetçiler başarılı bir seçim kampanyası geçirdi. Üstelik, adaylar ve projeler farklı olunca, parti delegelerinin de sandığa ilgisi güçlü oldu.Bugün açıklanan ikinci tur seçimlerin ardından, Valerie Pecresse yüzde 61 oyla, Charles de Gaulle'ün sağ hareketini temsil eden Cumhuriyetçiler'in "ilk kadın cumhurbaşkanı adayı" seçildi. Fransa'nın "5'inci Cumhuriyet" olarak adlandırılan İkinci Dünya Savaşı sonrası politik döneminde, ülkeyi merkez sağ hareketten gelen adaylar yönetti. De Gaulle'ün yanısıra, Georges Pompidou, Valerie Giscard D'Estaing, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy, aynı hareketin cumhurbaşkanı oldu.Kimlik ve güvenlik politikalarıyla aşırı sağcılara yakın ve güvenlikçi politikaları nedeniyle "Bay güvenlik" olarak simlendirilen Eric Ciotti, LR delegelerinden en yüksek oyu alarak ilk turu yüzde 25 ile birinci bitirdi. Aşırı sağcı Marine Le Pen ve Eric Zemmour'dan sonra, Eric Ciotti'nin de partisinde ikinci turda yüzde 40'a yakın oy alması sürpriz meydana getirdi. Ciotti, "Fransa, Fransa olarak kalmalı" sloganı ile yürüttüğü ön seçim kampanyasının merkezine; suçlulara karşı "sıfır cezasızlık", teröristler için "Fransız Guantanamo"su, istihdam ve ücretler açısından "Avrupa'ya karşı ulusal öncelik" temalarını koydu.Parti içinde sağın sağı olarak tanımlanan ve çok az oy oranı ile kaybetmesi beklenen Ciotti'nin yüzde 40 oy alması da önemli bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Sonuçların ardından yaptığı açıklamada Valerie Pecresse'i kutlayan Ciotti, cumhurbaşkanlığını kazanması için Pecresse ile birlikte çalışacağını açıkladı. Ciotti, "Valerie'nin siyasi ailemizi zafere ulaştırmak gibi büyük bir sorumluluğu var. Bu güzel mücadeleyi, bu kampanyayı yan yana yürütmek istiyorum" dedi.Ciotti'nin ardından kürsüye gelen Valerie Pecresse de, "Size çok iyi bir haberim var. Sağ, ülke siyasetine geri döndü. Otorite, özgürlük ve onur geri döndü. Cumhuriyetin düşmanları karşısında titremiyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağım. Her şey, bugün başlıyor. Fransa sağcıdır ve sadece sağ değerleri kabul eden bir aday bekliyor. Ben sağın kalbindeyim. Sağcı değerleri içeren bir programım var. Ama Xavier Bertrand'ın sosyal sağını, Michel Barnier'in Avrupa sağını , Philippe Juvin ve Eric Ciotti'nin sosyal hizmet sağını bir araya getirebilirim. Sentez yapabilirim" diye konuştu.Valerie Pecresse'i partinin diğer ağır topları da kutlayarak desteklerini açıkladı. Ancak, Macron'un karşısında "en iddialı kadın aday" olarak değerlendirilen aşırı sağcı lider Marine Le Pen, "Sağın ön seçim sonuçları son derece büyük bir hayal kırıklığı benim için. Macron'a en yakın fikirleri olan isim kazandı. Eric Ciotti'nin fikirleri bize yakın. Şimdi, Ciotti'yi destekleyen LR seçmenlerini bize katılmaya çağırıyorum" diye konuştu.Marine Le Pen'in hemen ardından, aşırı sağcı bağımsız aday Eric Zemmour da, Ciotti'nin seçmenlerine kendisine katılma çağrısı yaptı.