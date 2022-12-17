Fransız milli takımında 'deve gribi' paniği

DEVE GRİBİ (MERS) NEDİR?





Deve gribi belirtileri soğuk algınlığı ya da gribe benzetilmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrıları, yüksek olmayan ateş, genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmeme durumudur.

Dünya Kupası'nda nefesler 18 Aralık'ta oynanacak Arjantin ile Fransa finali için tutuldu.Ancak Dev final öncesi Fransa Milli Takımı'nda deve gribi paniği yaşanıyor.İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre, Fransa'da 3 oyuncu deve gribi semptomları göstererek rahatsızlandı.Hastalık nedeniyle Fas karşılaşmasında forma giyemeyen Dayot Upamecano ve Adrien Rabiot ardından Kingsley Coman'ında yüksek ateş belirtileriyle rahatsızlandığı ifade edildi.Sağlık ekibinin benzer şikayetlerden ötürü deve gribinden şüphelendiği paylaşılırken salgının takım içinde yayılmaması adına önlemler aldığı belirtildi.Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Didier Deschamps ise Kingsley Coman'ın rahatsızlandığını şu ifadelerle açıklamıştı:"Coman'ın sabah ateşi vardı. Birkaç grip benzeri semptom vakası yaşadık. Yayılmaması için dikkat ediyoruz. Oyuncular büyük efor sarf ediyor ve belli ki bağışıklık sistemleri zarar gördü."Deve gribinin ateş, öksürük ve kusma gibi belirtilerinin olduğu paylaşılırken Katar'ın yüksek sıcak ikliminden ötürü de stat ve otellerde kullanılan havalandırma sistemlerinin hastalığa yol açabileceği söyleniyor.Deve gribi olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), nadir fakat ciddi bir solunum yolu hastalığıdır.İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Ancak doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor.Virüs ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da tespit edildi. Hastalık, ayrıca enfekte bir kişinin öksürük damlacıkları yoluyla da bulaşabilir. MERS'e yakalananların yaklaşık yüzde 35'i ölüyor.Bunun ile birlikte; bitkinlik, beden ağrıları, baş ağrısı, hapşırık, solunum almada güçlük ve öksürme gibi semptomlar yaşayan kişiler virüs kontrolü ve testinin uygulanması için tıbbi destek almalı ve geçmiş seyahat bilgisin paylaşmalıdır.Bunun yanında, MERS’ virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı uzmanlar, rahatsızlığı tedavi etmek yerine belirtilerini azaltmak için çalışmaktadır.