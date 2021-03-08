Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü

Le Figaro gazetesinin sahibi idi





Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti.Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.Olivier Dassault'nun varislerinden olduğu Dassault Group'un bünyesinde Fransız havacılık ve uçak üretim sanayisini gerçekleştiren Dassault Aviation'un dışında Le Figaro başta olmak üzere 70'e yakın medya kuruluşu ve ulaşım, emlak, enerji, çevre, ve otelcilik sektörüne ait şirketler yer alıyor.2018'de vefat eden babası Serge Dassault, Forbes dergisine göre Fransa'nın dördüncü, dünyanın ise 57. en zengin iş insanı olarak gösteriliyordu.