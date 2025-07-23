Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Mirage 2000 savaş uçağı Ukrayna’da düştü /23 Temmuz 2025 12:57

Fransız Mirage 2000 savaş uçağı Ukrayna’da düştü

Ukrayna'nın Fransa'dan temin ettiği Mirage 2000 savaş uçaklarından birinin Volyn bölgesinde düştüğü açıklandı.

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Ukrayna, Batı'dan temin ettiği savaş uçaklarından önemli kayıplar yaşamaya devam ediyor. Kazanın yaşandığı Volyn bölgesi, Lutsk şehrine yakın bir konumda bulunuyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, pilotun uçuş sırasında teknik arızayı anında tespit ederek iniş ekibine bildirdiği ve prosedürlere uygun şekilde hayatını kurtarmayı başardığı vurgulandı. Kazanın, uçak sistemlerindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiği ve pilotun başarılı şekilde fırlatma koltuğu ile tahliye olduğu açıklandı.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı ve kaza nedenlerinin detaylı şekilde inceleneceği belirtildi. Bu, Ukrayna'nın Fransa'dan aldığı Mirage 2000'lerden kaybettiği ilk uçak olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın Askeri Desteği ve Mirage 2000'lerin Önemi

Ukrayna'ya yaklaşık 6 ay önce teslim edilmeye başlanan Mirage 2000-5'ler, modernize edilmiş 4. nesil savaş uçakları olarak tanımlanıyor. Fransa, kesin sayıyı açıklamasa da Le Journal du Dimanche gazetesi, 6 adet Mirage 2000-5 verildiğini öne sürmüştü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu uçakların ilk operasyonel kullanımını Mart ayında gerçekleştirmişti. Mirage 2000'ler, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı F-16'lar ile birlikte hava savunma sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ukrayna, Batı'dan temin ettiği savaş uçaklarından önemli kayıplar yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran sonunda, en az dördüncü F-16 uçağını daha kaybeden Ukrayna'da, bu uçuş sırasında Pilot Maksim Ustimenko hayatını kaybetmişti.
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