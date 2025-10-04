Fransız muhabir, Ukrayna'da İHA saldırısında hayatını kaybetti

Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), 37 yaşındaki Lallican’ın Ukrayna ordusuna eşlik ederken Rusya’ya ait bir İHA’nın hedefi olduğunu duyurdu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, “Yurttaşımız foto muhabir Antoni Lallican, direniş cephesinde Ukrayna ordusuna eşlik ediyordu. Bir Rus insansız hava aracı saldırısının kurbanı olarak hayatını kaybettiğini öğrendiğimde derin bir üzüntü duydum,” ifadelerini kullandı. Macron, Lallican’ın ailesine ve “savaşın gerçekliğine tanıklık eden tüm meslektaşlarına” taziyelerini iletti.



Avrupa ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonları (EFJ ve IFJ) da saldırıyı “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve sorumluların tespit edilmesi için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.



SNJ’nin açıklamasına göre, aynı saldırıda Ukraynalı gazeteci George Ivanchenko da yaralandı. Her iki gazetecinin de olay sırasında “Basın” ibareli kurşun geçirmez yelek giydiği bildirildi.



Olay, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde, Rusya’nın son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırılar sırasında meydana geldi.