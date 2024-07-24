'Fransız okulları' krizinde yeni perde! Bakan açıkladı: İşlem yapılacak

"Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yer almayan okullar dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam ederler, girmezlerse yok hükmündedirler. Herhangi bir denklikleri olmayacak. Zaten de yok."





Türkiye’de eğitim veren Fransız Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının hukuki statüsü konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Fransa Büyükelçiliği arasında yaşanan kriz devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye'deki Fransız okullarının mevzuata uyum sağladıkları takdirde eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına karşı işlem yapılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri, Türkiye’deki Fransız elçiliğine bağlı bulunuyor. İki okul da doğrudan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Okulun eğitim-öğretim kararları direkt olarak AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor. Müfredat, AEFE’nin tüm dünyada eğitim veren kurumları ile uyumlu olarak düzenleniyor.İki Fransız okulunun Türkiye'den resmi onayı bulunmuyor. Bu durumda iki okul da MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık da bu noktada başlıyor.Aralık ayında MEB ve Fransız büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin artık alınmayacağına dair haberler basına yansıdı.12 Temmuz’da Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri İşbirliği Müsteşarı Sylvie Lemasson imzasıyla velilere yazılı açıklama gönderildi.Açıklamada, 2 Temmuz tarihinde MEB’in kendilerine gönderdiği anlaşma taslağının kabul edilmemesi halinde, 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin bir nota verildiği belirtildi.13 Temmuz’da ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemeleri halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını söyledi.