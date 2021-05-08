Fransız Ordusu'nda skandal: Pilotu bağlayıp uçaktan etrafına ateş açmışlar

Avukatlar, 2019'un Mart ayında Corsica'da bir üste görevlendirilen pilotun meslektaşları tarafından tutulduğu ve bir bantla bağlandığını ifade etti.







Askeri pilotun daha sonra kafasına bir poşet geçirildiği ve canlı hedef pistine görüldüğü belirtildi. La Provence gazetesinin haberine göre jetler 20 dakika boyunca pilotun çevresine ateş açtı.





Avukat Frederic Berna AFP'ye yaptığı açıklamada hafta ortasında suç duyurusunda bulunduklarını ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kişilere "bilinçli olarak bir insanı tehlikeye atma" suçlamaları yöneltilebileceğini ifade etti.





Savcılara pilotun hareket edemez halde bağlandığına dair görüntülerin verildiği, bu videolarda "ritüeli gerçekleştirenlerin yüzünün açıkça görüldüğü" belirtildi.