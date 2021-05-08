Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Ordusu'nda skandal: Pilotu bağlayıp uçaktan etrafına ateş açmışlar /08 Mayıs 2021 10:34

Fransız Ordusu'nda skandal: Pilotu bağlayıp uçaktan etrafına ateş açmışlar

Fransa'da bir pilot, "kabul ritüeli" olarak kendisinin zorla bir hedefe bağlandığını ve savaş jetlerinin kendisine ateş açtığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

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Avukatlar, 2019'un Mart ayında Corsica'da bir üste görevlendirilen pilotun meslektaşları tarafından tutulduğu ve bir bantla bağlandığını ifade etti.

Askeri pilotun daha sonra kafasına bir poşet geçirildiği ve canlı hedef pistine görüldüğü belirtildi. La Provence gazetesinin haberine göre jetler 20 dakika boyunca pilotun çevresine ateş açtı. 

Avukat Frederic Berna AFP'ye yaptığı açıklamada hafta ortasında suç duyurusunda bulunduklarını ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kişilere "bilinçli olarak bir insanı tehlikeye atma" suçlamaları yöneltilebileceğini ifade etti.

Savcılara pilotun hareket edemez halde bağlandığına dair görüntülerin verildiği, bu videolarda "ritüeli gerçekleştirenlerin yüzünün açıkça görüldüğü" belirtildi. 
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