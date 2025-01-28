Fransız ordusundan Türk gemisine şok operasyon: 9 ton kokaini kim, kime götürüyordu?

Fransa Deniz Kuvvetleri, Güney Amerika açıklarında Martinique Adası yakınlarında gerçekleştirdiği operasyonla, Türk armatöre ait bir gemide 9 ton kokain ele geçirdi. İstanbul’dan hareket ettiği belirtilen gemideki uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Bu dev uyuşturucu operasyonu, uluslararası ve ulusal kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.





Türk Armatöre Ait Gemi Uyuşturucu Yüklü Çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’dan 12 Kasım 2024 tarihinde yola çıkan Haliç-Equality adlı gemi, Fransız donanmasının düzenlediği operasyonla durduruldu. Gemi, Martinique Adası açıklarında yapılan baskında tam 250 paket içinde 9 ton kokainle yakalandı. Türk armatör H.B.T.’ye ait olduğu belirtilen geminin hurda statüsünde olduğu ve piyasa değerinin sadece 200 bin dolar civarında olduğu bildirildi.





Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 3 milyar doları bulması, olayın boyutlarını gözler önüne seriyor. Uyuşturucunun kaynağı, kime ait olduğu ve geminin neden Türkiye’de yakalanmadığı soruları ise büyük bir tartışma başlattı.





Fransa Operasyonu Yaptı, Türkiye Tartışıyor

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, olayla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu soruları gündeme getirdi:





“Türkiye’den ayrılan bir gemi, neden İstanbul’da denetlenmedi? Piyasa değeri 3 milyar dolar olan kokainin sahibi kimdir? Ülkemizin itibarını zedeleyen bu tür olaylar, denetim sistemimizin ne kadar zayıf olduğunu gözler önüne seriyor.”





Çömez’in açıklamasıyla birlikte, Türkiye’nin deniz taşımacılığında uyguladığı denetimlerin yetersizliği yeniden tartışmaya açıldı.





Rotası ve Radar Sinyali Şüphe Uyandırdı

Haliç-Equality, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra rotasını Batı Afrika’nın Gine Bissau limanına çevirdi. Buradan ayrılan gemi, 13 Aralık 2024’te Güney Amerika açıklarına yöneldi. Ancak geminin 28 Aralık’ta radar sinyalini kapatması, yasadışı faaliyetlerin organize bir şekilde yürütüldüğüne dair şüpheleri artırdı. Geminin bu süreçte Türkiye’den sorunsuz bir şekilde çıkması ise güvenlik ve denetim mekanizmalarını sorgulatıyor.





Son 3 Yılda Beşinci Skandal

Bu olay, Türk armatörlere ait gemilerle gerçekleştirilen büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatlarının beşinci örneği olarak kayıtlara geçti. Son üç yılda, toplamda 25 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiği ve bu uyuşturucuların toplam değerinin 10 milyar doları bulduğu açıklandı.





Kamuoyu Yanıt Bekliyor

Bu skandal, Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu rotalarındaki rolüne ve deniz taşımacılığındaki denetim eksikliklerine dair endişeleri artırdı. Türk yetkililerin olayla ilgili nasıl bir adım atacağı ve operasyonun perde arkasının nasıl aydınlatılacağı merak konusu. Fransa’nın gerçekleştirdiği operasyonun ardından gözler, Türkiye’den hareket eden gemilerdeki denetim mekanizmalarına çevrildi.







