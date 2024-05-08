Fransız polisinden Filistin destekçisi öğrencilere biber gazlı müdahale

Sorbonne Üniversitesinin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti.



Öğrenci eylemlerine yönelik baskının son bulmasını ve Filistin'deki üniversitelerin yeniden inşa edilmesini isteyen eylemcilere destek için, başka öğrenciler de üniversitenin önünde toplandı.



"Refah hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganlarını atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.



NTV'de yer alan habere göre polisler, öğrencilere biber gazı sıktı ve kalkanlarıyla öğrencileri iterek üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.



Polisler, bir öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak üniversiteden dışarı çıkardı.



İki eylemci de, polisin kendilerini götürmesine tepki göstermek için üniversitenin önünde yola yattı.



Soyadını vermeyen Sorbonne Üniversitesi öğrencisi Yasmine, öğrencilerin, Gazze'deki "soykırımı" ve üniversitelerin bu "soykırıma" yönelik suç ortaklığını protesto ettiğini belirtti.



Yasmine, Sorbonne Üniversitesinin, İsrail'in silahlanmasına ve Filistin topraklarının "işgal" edilmesine katkı sağlayan İsrail üniversiteleriyle işbirliği nedeniyle Gazze'deki "soykırımın" suç ortağı olduğunu söyledi.



Öğrencilerin üniversitelerinden Gazze'de yaşananlarla ilgili tutum sergilemesini istediğini kaydeden Yasmine, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasını "katliam" olarak nitelendirdi.



Yasmine, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir hale getirdiğine vurgu yaparak, polisin Filistin'e destek eylemlerinin yapıldığı kampüslere girmesini "utanç verici" olarak niteledi.