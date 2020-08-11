Samanyolu Haber /Dünya / Fransız savaş uçakları Kıbrıs'ta /11 Ağustos 2020 23:34

Fransız savaş uçakları Kıbrıs'ta

Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında varılan savunma işbirliği kapsamında Fransız savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'a indiği ifade edildi.

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Fransa Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Güney Kıbrıs Rum kesimine iniş yaptığı belirtildi. Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma işbirliği anlaşması Ağustos ayı başında yürürlüğe girmişti.

Fransa Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Güney Kıbrıs Rum kesimine iniş yaptığı belirtildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf’ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi. Birkaç gün Baf’ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz’de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa’nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak. Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor. Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017’de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
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