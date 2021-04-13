Samanyolu Haber /Gündem / Fransız Senatosu tartışmalı ‘İslam’ yasasını kabul etti /13 Nisan 2021 15:01

Fransız Senatosu tartışmalı ‘İslam’ yasasını kabul etti

Fransız Senatosu, ülkedeki bazı Müslüman dernekleri tarafından eleştirilen İslam’la ilgili yasa tasarısını onayladı. Senato’da yapılan oylamada tasarı, 109 ‘hayır’ oyuna karşı 208 ‘evet’ oyuyla kabul edildi.

SHABER3.COM

Fransız Senatosu, ülkedeki bazı Müslüman dernekleri tarafından eleştirilen İslam’la ilgili yasa tasarısını 109 ‘hayır’ oyuna karşı 208 ‘evet’ oyuyla kabul etti. Tasarı, Ulusal Meclis’te ikinci kez oylanacak.

Senato’da tasarıya, belediyelere ibadethanelere yapılacak maddi yardımların valilere 3 ay önceden bildirme zorunluluğu getiren ve valilere Fransa’ya ‘düşman’ yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veren iki ayrı maddenin eklenmesine karar verildi.

Bu maddeler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in isteğiyle Senato’nun gündemine geldi ve oylamada kabul edildi.

Darmanin, valilere kentlerde Fransa’ya ‘düşman’ yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veren maddeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yeni madde, Milli Görüş’ün Albertville’de yapmak istediği gibi okulların açılmasını engellemeyi sağlayacak.” ifadesini kullandı.

Senato’da tasarıya daha önce okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesine karar verilmişti.

Belediye Başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) bayrağı dışındaki yabancı ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklama yetkisi verilmesi, resmi spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanması, ülkede yaşayan ve “Cumhuriyet’in ilkelerine açık şekilde karşı çıkan” yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi, üniversite koridorlarında ibadetin yasaklanması, Senato’da tasarıya eklenmesine karar verilen diğer maddeler olmuştu.

Tasarı eklenen yeni maddeler nedeniyle Ulusal Meclis’te yeniden oylanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransız Senatosu tartışmalı ‘İslam’ yasasını... Sonraki Haber >>

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:18