Samanyolu Haber /Kültür / Fransız sinemasının ünlü ismi Alain Delon hayatını kaybetti /18 Ağustos 2024 10:06

Fransız sinemasının ünlü ismi Alain Delon hayatını kaybetti

Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Açıklamada, "Evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti" denildi.

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Sinemanın ünlü isimlerinden, Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Alain Delon'un ölüm haberi çocukları tarafından açıklandı.

Yapılan basın açıklamasında, "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

Delon'un sağlık durumu, 2019'da geçirdiği felç sonrası kötüleşmişti. Delon'un 2019 yılından bu yana, Fransa'nın Val de Loire bölgesinde bulunan Douchy kentindeki malikanesinden nadiren ayrıldığı belirtiliyordu.

8 Kasım 1935 doğumlu Delon, kariyerinde Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi ünlü yönetmenlerle çalışma fırsatı da bulmuştu. Fransız aktör, beyaz perdeye ilk adımını 1957 tarihli 'Quand la femme s'en mele' ('Şeytan Başarısız Olduğunda Bir Kadın Gönder') filmi ile atmıştı.
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