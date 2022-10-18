Fransız şirketi DEAŞ'a yardım yaptğını kabul etti

FRANSIZ İSTİHBARATI LAFARGE’IN IŞİD’E ÇİMENTO SAĞLADIĞINI BİLİYORDU





Fransa’da geçen yılın Eylül ayında, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği çeşitli belgeler ile gözler önüne serildi.Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014’te yapılan yazışmalarda DEAŞ'a çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı.