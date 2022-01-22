Samanyolu Haber /Gündem / Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciye ev hapsi /22 Ocak 2022 10:49

Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciye ev hapsi

Karaköy'den aldığı Fransız çiftten fazla para istemesi üzerine yaşadığı tartışmada kadın turisti alıkoyarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi. Taksiciye 1823 TL idari para cezası uygulanırken 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' İBB tarafından iptal edildi.

SHABER3.COM

Fransız Loubna-Djamel Bendeddouche çiftinin olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şoförü Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Şüpheli, "Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Kadın turistin darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransız turisti alıkoyup darp eden taksiciye ev hapsi Sonraki Haber >>

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:34