Fransız Tv'sinden çarpıcı Erdoğan analizi: O da biliyor!...

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları ve Suriye'ye yeni operasyon açıklaması uluslararası basında analizlere konu olmaya devam ediyor.



Fransız kamu haber kanalı France24, internet sitesinde yayınlanan analizde son dönemde dünya basınında tartışma yaratan Türkiye-Batı ilişkileriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi.



“Bir gözü seçimlerde olan Erdoğan, Batılı ortakların öfkesini göze alıyor” başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları ve Suriye'ye yeni operasyon açıklamasıyla, NATO ve Batı'daki ortakları öfkelendirme pahasına Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirmek için “Ukrayna'daki savaştan faydalandığı” yorumu yer aldı.



‘EKONOMİK KRİZ ERDOĞAN’I TEHDİT EDİYOR’



Erdoğan'ın bu hamlelerle gelecek sene yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke içindeki milliyetçi duyguları harekete geçirmek istediği kaydedilen yazıda, “Türkiye'de giderek kötüye giden ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini tehdit ettiği” belirtildi.



Paris merkezli Fransız Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu uzmanı David Rigoulet-Roze, Erdoğan'ın bu hamlelerle “Türk ekonomisini felaket bir şekilde yönetmesini telafi etmeye, seçmen tabanının desteğini artırmaya ve yaklaşan seçimler öncesinde seçmenleri harekete geçirmeye çalıştığını” söyledi.



‘ERDOĞAN, BATI’YLA KÖPRÜLERİ YAKAMAYACAĞINI BİLİYOR’



“Erdoğan dünya sahnesinde bir poker oyuncusu gibi hareket ediyor. Çoğu zaman Batı'yla oyunlarının ardında ülke içi bir gündem var ve bunlar iktidarını sürdüreme arzusunun bir yansıması” ifadelerini kullanan Rigoulet-Roze, “Çoğu provokatif hamleler ve Erdoğan Batı'yla köprüleri yakamayacağını ya da dünyayı kendi koşullarına göre yeniden şekillendiremeyeceğini biliyor” dedi. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu konusunda nostaljik bir yaklaşımı olduğunu ifade eden uzman, “Ne yazık ki Erdoğan için bu hedefler gerçeklerle çelişiyor. Türkiye'nin ciddi ekonomik zorlukları, yalnız kalmaya gücü olmadığı anlamına geliyor” diye konuştu.



Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'la da gerilim yaşadığına ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığına dikkat çeken France24, Erdoğan'ın kavgacı bir söylem kullanarak kendi şartlarını dayattığını yazdı.



Yazıda, Erdoğan'ın AB'nin ve ABD'nin hâlâ Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları olduğunu gayet iyi bildiği, ancak Türkiye ekonomisinin hassas durumu nedeniyle Rusya'yı karşısına almak da istemediği yorumu dikkat çekti.