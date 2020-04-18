Samanyolu Haber /Gündem / Fransız uçak gemisinde 1000 den fazla askerde koronavirüs tespit edildi! /18 Nisan 2020 10:01

Fransız uçak gemisinde 1000 den fazla askerde koronavirüs tespit edildi!

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan ülkeye dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'de koronavirüs paniği büyüyor.

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ABD'nin Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'ndeki paniğin bir benzeri  Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'de de yaşanıyor. 

Hatta Fransa'nın uçak gemisinde durum daha da vahim. Fransa Savunma Bakanlığı gemide tespit edilen vaka sayısının her geçen gün arttığını açıkladı İki gün önce  668 olan Koronovirüslü asker sayısı bugün 1000'i geçti  Savunma Bakanı Florence Parly  2000'den fazla askere test yapıldığını , 500'ü hastalığın belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Bakan, tüm testlerin değerlendirilmediğini, bu nedenle sayının artabileceğini söyledi.

Koronavirüs görülenlerden durumu ağır olanlar hastaneye sevk edilirken diğer personel gemide karantinaya devam ediyor 
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