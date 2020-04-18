Fransız uçak gemisinde 1000 den fazla askerde koronavirüs tespit edildi!





Hatta Fransa'nın uçak gemisinde durum daha da vahim. Fransa Savunma Bakanlığı gemide tespit edilen vaka sayısının her geçen gün arttığını açıkladı İki gün önce 668 olan Koronovirüslü asker sayısı bugün 1000'i geçti Savunma Bakanı Florence Parly 2000'den fazla askere test yapıldığını , 500'ü hastalığın belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Bakan, tüm testlerin değerlendirilmediğini, bu nedenle sayının artabileceğini söyledi.





Koronavirüs görülenlerden durumu ağır olanlar hastaneye sevk edilirken diğer personel gemide karantinaya devam ediyor

ABD'nin Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'ndeki paniğin bir benzeri Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'de de yaşanıyor.