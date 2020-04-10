Fransız uçak gemisinde korona paniği

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki 66 personele Covid-19 testi yapıldığı, 50'sinin pozitif çıktığı kaydedildi.







Açıklamada, vakaların durumunun ağır olmadığı ifade edilerek gemideki 3 kişinin tedbir amacıyla Portekiz üzerinden Fransa'nın Toulon kentine gönderildiği belirtildi.





Bakanlıktan iki gün önce yapılan açıklamada, Atlantik'teki uçak gemisinin Covid-19 şüphesiyle 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği bildirilmişti.





Fransa'da perşembe günü itibariyle toplam Covid-19 vaka sayısı 117 bin 749'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 120'a, iyileşen hasta sayısıysa 23 bin 206'ya yükselmişti.





