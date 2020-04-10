Samanyolu Haber /Dünya / Fransız uçak gemisinde korona paniği /10 Nisan 2020 17:11

Fransız uçak gemisinde korona paniği

Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'ün 50 personelinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki 66 personele Covid-19 testi yapıldığı, 50'sinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların durumunun ağır olmadığı ifade edilerek gemideki 3 kişinin tedbir amacıyla Portekiz üzerinden Fransa'nın Toulon kentine gönderildiği belirtildi.

Bakanlıktan iki gün önce yapılan açıklamada, Atlantik'teki uçak gemisinin Covid-19 şüphesiyle 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği bildirilmişti.

Fransa'da perşembe günü itibariyle toplam Covid-19 vaka sayısı 117 bin 749'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 120'a, iyileşen hasta sayısıysa 23 bin 206'ya yükselmişti.

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