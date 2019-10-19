Samanyolu Haber /Dünya / Fransız vekillerden Türkiye'nin NATO üyeliği için kritik adım /19 Ekim 2019 23:48

Fransız vekillerden Türkiye'nin NATO üyeliği için kritik adım

Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı sonrasında farklı ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Gelen tepkiler içinde Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması da yer alıyor.

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Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Euronews'in haberine göre, Fransız vekiller, Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve 'Kürt müttefiklerine' yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Türk Ordusu'nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Le Figaro gazetesine göre Fransız vekiller alınması gereken başlıca önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türk saldırı savaşına derhal son verilmesi.";

"IŞİD barbarlığına karşı verdiğimiz ortak mücadelede ağır bedeller ödemiş Kürt müttefiklerimizi korumak.";

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olası katılımı ile ilgili tüm müzakereleri durdurmak ve Ankara'ya yapılan tüm finansal yardımları kesmek.";

"Türkiye'ye Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların benzerlerini uygulamak.";

"Ortak güvenliğimizi tehlikeye sokan eylemleri nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması sürecini başlatmak."

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