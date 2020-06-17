Samanyolu Haber /Gündem / Fransız yetkili Türkiye'yi NATO'ya şikâyet etti: Donanma saldırganca davranıyor /17 Haziran 2020 15:12

Fransız yetkili Türkiye'yi NATO'ya şikâyet etti: Donanma saldırganca davranıyor

Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyni NATO misyonu yürüten Fransız savaş gemisine karşı saldırgan davranış sergilemekle suçlayan Fransız yetkili, ittifaka, "Deve kuşu gibi davranmayın." çağrısı yaptı.

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NATO savunma bakanları toplantısı öncesi konuşan bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin son dönemde müttefiklerine yönelik davranışları karşısında kafasını kuma gömmemesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'ye ait donanmanın NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisine saldırganca davrandığını belirten yetkili, "İttifak içinde karmaşık zamanlar oldu ama deve kuşu gibi davranamaz, NATO'da bir Türkiye problemi yokmuş gibi davranamayız. Bu sorunu görmek, dile getirmek ve bununla ilgilenmek zorundayız." ifadelerini kullandı. 

NATO'NUN ÖNEMLİ GÜNDEMİ TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI

Bugün başlayan NATO savunma bakanları toplantısında, Türkiye ile Fransa ve Yunanistan arasında Libya ve Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim de gündeme gelecek konular arasında. 

Reuters'in haberine göre Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları önceki gün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile video-konferans yoluyla yaptıkları toplantıda Türkiye’yi eleştirmişlerdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Türkiye’nin son dönemde gerilimi artıran hamlelerinden “artan oranda kaygı duyduklarını” söylemişti. 
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