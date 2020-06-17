Fransız yetkili Türkiye'yi NATO'ya şikâyet etti: Donanma saldırganca davranıyor

NATO savunma bakanları toplantısı öncesi konuşan bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin son dönemde müttefiklerine yönelik davranışları karşısında kafasını kuma gömmemesi gerektiğini söyledi.







Türkiye'ye ait donanmanın NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisine saldırganca davrandığını belirten yetkili, "İttifak içinde karmaşık zamanlar oldu ama deve kuşu gibi davranamaz, NATO'da bir Türkiye problemi yokmuş gibi davranamayız. Bu sorunu görmek, dile getirmek ve bununla ilgilenmek zorundayız." ifadelerini kullandı.





NATO'NUN ÖNEMLİ GÜNDEMİ TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI



